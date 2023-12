Trump, 'sono stato incriminato più del grande Al Capone'

Donald Trump ha paragonato i suoi problemi legali a quelli del "grande" Al Capone, lamentandosi di essere stato incriminato più volte del famigerato boss mafioso.

"Qualcuno ha mai sentito parlare del grande Alphonse Capone, Al Capone? Grande, grande capo della mafia. Voglio dire, Scarface.

Aveva una cicatrice che andava da qui a qui, e non gli importava affatto. Ma era un tipo rude", ha detto l'ex presidente americano durante un comizio elettorale a Reno, in Nevada.

Quindi ha sottolineato che Capone è stato incriminato una volta ma che lui ora deve affrontare quattro processi penali.

Trump ha pure ribadito quanto fosse pericoloso il boss mafioso, apparentemente per sottolineare che le sue accuse sono ingiuste.

Durante il comizio, il tycoon ha affermato che le incriminazioni non riguardano solo lui, ma anche i suoi sostenitori.

"Non dimenticate mai: i nostri nemici vogliono togliermi la libertà perché non permetterò mai che tolgano la vostra libertà - ha spiegato - Questo è ciò che faccio. Vogliono mettermi a tacere perché non permetterò mai loro di zittirvi".



