Troppi migranti, Usa sospendono valichi ferroviari col Messico

Gli Stati Uniti hanno sospeso i valichi ferroviari internazionali a Eagle Pass ed El Paso, in Texas, al fine di consentire al personale di gestire il crescente afflusso di migranti.

La US Customs and Border Protection "sta continuando a raccogliere tutte le risorse disponibili per controllare in sicurezza i migranti in risposta all'aumento dei livelli di passaggi al confine sud-occidentale, alimentato dai trafficanti che diffondono disinformazione per depredare le persone vulnerabili", ha affermato l'agenzia in una nota. Il problema e' quindi l'aumento dei migranti che tentano di entrare negli Usa, e il fatto che i trafficanti li fanno passare attraverso la frontiera all'interno di vagoni merci. "Dopo aver osservato una recente recrudescenza delle organizzazioni di trafficanti che spostano migranti attraverso il Messico tramite treni merci, la US Customs and Border Protection sta intraprendendo ulteriori azioni per aumentare il personale e affrontare la questione, anche in collaborazione con le autorità messicane", ha precisato. Un funzionario del Dipartimento per la Sicurezza Interna ha detto alla Cnn che l'agenzia ha arrestato quasi 3.000 migranti durante il fine settimana nell'area di Eagle Pass e circa 1.300 persone a El Paso, molte delle quali provenivano dal Venezuela.



