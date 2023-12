Slitta il voto su Gaza al Consiglio di Sicurezza dell'Onu

Il voto del Consiglio di Sicurezza Onu sulla bozza di risoluzione degli Emirati Arabi Uniti su Gaza slitta a non prima di domani. Lo riferiscono fonti diplomatiche del Palazzo di Vetro, secondo cui sono necessarie ulteriori consultazioni per tentare di trovare un compromesso.

In particolare si discute sui paragrafi operativi dove si "riaffermano gli obblighi delle parti in conflitto ai sensi del diritto internazionale umanitario per la fornitura di assistenza umanitaria, si chiede che consentano e facilitino la consegna immediata, sicura e senza ostacoli di aiuti su larga scala alla popolazione civile palestinese in tutta Gaza, e a questo proposito si domanda una cessazione urgente delle ostilità per consentire un accesso umanitario sicuro e senza ostacoli".

Un altro dei passaggi oggetto di discussione è quello in cui si chiede al segretario generale, "con l'obiettivo di accelerare la consegna di assistenza umanitaria a Gaza, di istituire un meccanismo di monitoraggio nella Striscia Gaza". E ancora, quando si "ribadisce il fermo impegno a favore della soluzione a due Stati, e si sottolinea l'importanza di unificare la Striscia di Gaza con la Cisgiordania sotto l'Autorità palestinese".





