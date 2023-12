Blinken, con la presidenza italiana del G7 al lavoro per la pace

"Con la presidenza italiana del G7, lavoreremo insieme a un'agenda di impegni concreti che porteranno beneficio a livello internazionale. Insieme continueremo a sostenere l'Ucraina per difendersi dalla guerra di aggressione russa e assicurarci che l'Ucraina abbia ciò che le occorre per rialzarsi militarmente, economicamente e democraticamente. Continueremo a lavorare ad una soluzione del conflitto in Medio Oriente". Lo ha dichiarato il Segretario di Stato Usa Antony Blinken in un videomessaggio alla Conferenza degli ambasciatori alla Farnesina.

Sul conflitto a Gaza l'Italia "ha difeso con forza il diritto di Israele all'autodifesa affinché gli attacchi del 7 ottobre non si ripetano mai più e ha fornito aiuti umanitari fondamentali per salvare vite ai civili palestinesi a Gaza oltre ad aver sostenuto il percorso verso una pace duratura", ha evidenziato Blinken. Nella presidenza G7 italiana inoltre "accelereremo gli sforzi per costruire catene del valore globali più sicure e resilienti, ad esempio nel settore dei semiconduttori. La diplomazia è il primo degli strumenti per raggiungere questi obiettivi e la nostra risorsa più grande siete proprio voi diplomatici. La settimana in cui incontro i nostri capimissione a Washington è una delle mie preferite dell'anno e sono sicuro che anche per Antonio sia così, anche per colei che in modo straordinario rappresenta l'Italia negli Stati Uniti, l'ambasciatrice Zappia", ha sottolineato.



