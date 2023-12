Xi: da modernizzazione Cina vantaggi anche per le aziende Usa

La modernizzazione della Cina andrà a vantaggio anche delle aziende Usa. Il presidente Xi Jinping, in una lettera per celebrare i 50 anni del Comitato sul commercio tra Cina e Usa, ha affermato che Pechino "promuoverà con forza un'apertura di alto livello al mondo esterno e creerà un ambiente economico orientato al mercato, basato sullo stato di diritto e internazionalizzato".

La Cina usa "pratiche economiche scorrette" che includono "strumenti non di mercato, barriere all'accesso per le aziende straniere e azioni coercitive contro le aziende americane". Lo afferma il segretario al Tesoro americano Janet Yellen, incoraggiando Pechino ad abbandonare le sue "ingiuste politiche economiche dirigiste" che penalizzano l'economia cinese e le imprese Usa. "Un ruolo troppo forte delle aziende statali può soffocare la crescita", aggiunge Yellen.



