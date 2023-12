Usa, Giuliani condannato a pagare 148 milioni per bugie voto

L'ex avvocato di Donald Trump Giuliani è stato condannato a pagare 148 milioni di dollari per aver diffamato due persone che lavoravano ai seggi delle elezioni 2020 in Georgia.

Gli avvocati di Ruby Freeman e sua figlia Wandrea "Shaye" Moss avevano chiesto alla corte federale di Washington un risarcimento di 24 milioni di dollari ciascuna. Ma la giuria ha stabilito una cifra molto più alta: quasi 17 milioni di dollari di risarcimento ciascuna, 20 milioni di danni morali e un totale di 75 milioni di danni.

"L'assurdità di questa somma non fa altro che sottolineare l'assurdità dell'intera procedura", ha attaccato Giuliani in una dichiarazione ai giornalisti lasciando intendere che avrebbe presentato ricorso. Noto per essere in gravi difficoltà finanziarie, l'ex avvocato di Trump è stato anche citato in giudizio da uno studio legale che lo ha rappresentato per diversi anni e che chiede 1,3 milioni di dollari di conti non pagati. Giuliani ha accusato madre e figlia di essersi scambiate una chiavetta Usb "come se fossero dosi di eroina o cocaina" per falsificare i risultati in Georgia basandosi su un video nel quale le due donne si stanno invece passando una caramella alla menta. Le due impiegate, afroamericane, hanno raccontato che a causa delle accuse dell'ex avvocato, diffuse poi da Trump sui tutti i social media, hanno ricevuto insulti e minacce, spesso di natura razzista.

