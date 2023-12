Il consiglio di amministrazione di Harvard ha votato all'unanimità a favore della rettrice Claudine Gay, finita nella bufera assieme ad altre due colleghe, per una serie di frasi controverse sull'antisemitismo.

"In questo momento tumultuoso e difficile, sosteniamo all'unanimità la presidente Gay", ha affermato il consiglio di amministrazione di Harvard in una nota.



