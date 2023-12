Usa: tenta di incendiare la casa natale di Mlk, arrestata donna

Una donna afroamericana è stata arrestata ad Atlanta, in Georgia, per aver tentato di incendiare la casa di nascita del reverendo Martin Luther King Jr.. Il Wall Street Journal, citando la polizia, scrive che Laneisha Shantrice Henderson è stata fermata da alcuni passanti che l'hanno vista gettare benzina sull'abitazione. E' stata anche ripresa dalle telecamere di alcuni smartphone. Dopo l'arrivo degli agenti è stata arrestata e deve ora rispondere di tentato incendio doloso.

La casa di due piani è stata costruita nel 1895 nel quartiere borghese di Auburn Avenue. King vi nacque nel 1929 e ci visse per i primi 12 anni della sua vita. Nel 2018 l'abitazione è diventata proprietà del National Park Service, l'agenzia federale statunitense che si occupa della gestione dei parchi nazionali. Attualmente è chiusa per lavori di ristrutturazione, verrà riaperta alla fine del 2025.



