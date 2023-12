Cnn, avviato un nuovo procedimento penale contro Hunter Biden

I procuratori federali hanno avviato un nuovo procedimento penale contro Hunter Biden. Lo hanno riferito fonti informate alla Cnn. Non è chiaro quale sia la natura esatta delle accuse perché i documenti giudiziari non sono stati ancora resi pubblici.

Il procuratore speciale David Weiss, nelle ultime settimane, ha utilizzato un gran giurì federale a Los Angeles per raccogliere testimonianze e prove su possibili accuse penali contro il figlio del presidente Biden. Hunter sta già affrontando accuse penali in Delaware relative all'acquisto di un'arma dopo aver mentito sulla sua dipendenza dalle droghe.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA