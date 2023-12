Rinviato bando sigarette al mentolo, Biden sotto accusa

Uno dei divieti tanto attesi quanto criticati negli Stati Uniti è stato rinviato al marzo del 2024. Si tratta di quello sulle sigarette al mentolo, secondo gli esperti 'più appetibili' quindi più pericolose perché rendono il fumo "piacevole" anche per i più giovani.

Il divieto era inizialmente previsto per la scorsa estate, poi per la fine dell'anno, ora, secondo quanto riferisce la Cnn, si dovrà attendere la prossima primavera. Chi difende il bando ha accusato Joe Biden di averlo rinviato per non alienarsi i voti degli afroamericani, secondo la statistiche i principali consumatori delle sigarette al mentolo. Ma dietro il rinvio potrebbe anche esserci la pressione della potente industria del tabacco. "Nelle ultime settimane - ha detto in un comunicato Harold Wimmer, amministratore delegato dell'American Lung Association - l'industria del tabacco ha intensificato la pressione sulla Casa Bianca per rinviare o bloccare questo genere di regole e farà di tutto per proteggere i propri profitti a spese della salute pubblica".



