McDonald's sfida Starbucks, arrivano le prime caffetterie

Dai panini alle bevande a base di caffè. McDonald's lancia la sfida a Starbucks e sperimenta 'CosMc's', dei locali che si rivolgono al consumatore dello spuntino o della pausa pomeridiana. Il primo di dieci ha aperto alla periferia Chicago, nei pressi del quartier generale del gigante dei fast-food, gli altri saranno in Texas.

L'amministratore delegato Chris Kempczinski ha spiegato che CosMc's prende il nome da un personaggio di McDonald's degli anni '80, poco conosciuto all'estero ma anche negli Usa: un alieno metà surfista e metà robot. Il menù, invece, è praticamente una copia di Starbucks con bevande fredde, calde, dolci, e snack salati.

L'apertura dei nuovi caffè arriva in coincidenza dell'espansione dell'azienda a livello internazionale. Nei prossimi quattro anni sono previsti infatti altri 10 mila ristoranti nel mondo, per un totale di 50 mila. In Usa saranno invece aperti 900 nuovi punti vendita.



