Trump, "io dittatore? Solo primo giorno della presidenza"

Donald Trump risponde alle accuse che se tornerà alla Casa Bianca trasformerà la presidenza in una dittatura. "Sarò un dittatore solo il primo giorno della presidenza quando chiuderò i confini e cancellerò le politiche per il clima ricominciando a trivellare", ha affermato l'ex presidente in un incontro con gli elettori in Iowa trasmesso da Fox News. "Sono i democratici che abusano del loro potere non io", ha poi corretto il tiro Trump spiegando che il primo giorno alla Casa Bianca riprenderà le politiche del suo primo mandato.





