Sanders ai dem, 'non finanziate la campagna disumana di Israele'

Il senatore Bernie Sanders ha scritto ai suoi colleghi democratici esprimendo preoccupazione per il disegno di legge da 110 miliardi di dollari di aiuti esteri che sarà preso in considerazione oggi al Congresso, avvertendo che i 10,1 miliardi di dollari stanziati per Israele "serviranno a finanziare la disumana campagna militare di Israele".

"Credo che sia opportuno sostenere i sistemi difensivi che proteggonoi i civili israeliani dagli attacchi missilistici in arrivo, ma sarebbe assolutamente irresponsabile fornire altri 10,1 miliardi di dollari in aiuti militari incondizionati che consentiranno al governo Netanyahu di continuare la sua operazione militare disumana", ha scritto Sanders.

"L'approccio indiscriminato di Israele è profondamente offensivo per la maggior parte degli americani, viola il diritto statunitense e internazionale e mina le prospettive di pace e sicurezza durature", ha aggiunto il senatore.



