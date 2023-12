Gli Stati Uniti finiranno i fondi per aiutare l'Ucraina entro le fine dell'anno e se il Congresso non approverà nuovi aiuti il rischio è quello di mettere in ginocchio Kiev. E' l'avvertimento lanciato dalla Casa Bianca in una lettera inviata ai leader del Congresso. "Senza un'azione entro la fine dell'anno finiremo le risorse per le armi e le apparecchiature all'Ucraina", ha scritto Shalanda Young, la direttrice del budget della Casa Bianca.



