Usa: 68 anni fa arresto Rosa Parks, 'sia giorno festa nazionale'

Il primo dicembre di 68 anni fa Rosa Parks fu arrestata a Montgomery, in Alabama, per essersi rifiutata di cedere il suo posto su un autobus ad un bianco. Fu incarcerata per condotta impropria e per aver violato le norme cittadine che obbligavano gli afroamericani a cedere il proprio posto nel settore comune quando in quello riservato ai bianchi non vi erano posti disponibili. L'arresto dell'attivista nel 1955 diede origine origine al boicottaggio dei bus a Montgomery, con l'intera comunità afroamericana che si rifiutò di usare i mezzi pubblici per oltre un anno. La protesta fu organizzata da Martin Luther King Jr.

In occasione della ricorrenza, a Washington si spinge per sostenere una legge che dichiari il 1 dicembre, 'Rosa Parks Day', ossia una festività federale. "Non si tratta solo di storia afroamericana, è storia americana", ha detto la deputata democratica dell'Alabama, Terri Sewell, che ha anche presentato la 'H.R. 308', legge che stabilirebbe come festività nazionale il primo dicembre. Sarebbe anche la prima festività nazionale in onore di una donna. La Sewell spera in un sostengo bipartisan al Congresso.



