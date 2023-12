Usa 2024:Christie trema, non ha numeri per partecipare dibattito

Chris Christie potrebbe essere costretto ad abbandonare la corsa alla Casa Bianca. L'ex governatore del New Jersey, nonché uno dei più accaniti critici dell'ex presidente Donald Trump, non ha ancora i numeri per partecipare al quarto dibattito presidenziale repubblicano che si svolgerà il sei dicembre a Tuscaloosa in Alabama. Lo riporta Politico, precisando che Christie è indietro nei sondaggi.

Secondo le regole della Republican National Committee, per partecipare il dibattito serve almeno il 6% dei consensi in due sondaggi nazionali. E Christie ha, in base ai dati di RealClearPolitics, solo il 2,2%.

Al momento tra i candidati repubblicani che si sono qualificati ci sono il governatore della Florida Ron DeSantis, l'ex governatrice della Carolina del Sud Nikki Haley, e l'imprenditore Vivek Ramaswamy. Donald Trump sarebbe qualificato ma ha già dichiarato che non parteciperà neanche a questo dibattito.



