Cbs, la Mars sfrutta bimbi del Ghana per il suo cioccolato

Lo spettro del lavoro viene evocato dietro alla raccolta dei semi di cacao usati per produrre il cioccolato più famoso degli Stati Uniti. Si tratta della Mars, il gigante dolciario che tra gli altri è il marchio dietro M&Ms e Snickers. Secondo un'indagine di Cbs News, la multinazionale si serve di coltivatori del Ghana che sfruttano bambini anche di soli cinque anni di età. I piccoli vengono mandati nelle piantagioni e svolgono attività pericolose, come ad esempio maneggiare machete.

E questo nonostante l'impegno dell'azienda di eliminare il lavoro infantile dalla propria catena di produzione entro il 2025. Munira, che ora ha 15 anni, è una di questi bambini. Ha iniziato a lavorare da quando aveva cinque anni. La sua famiglia non può permettersi di mandarla a scuola e la struttura più vicina è distante un'ora di cammino. Lo scorso anno ispettori della Mars le hanno regalato uno zaino con lo slogan, 'Sono un bambino, gioco e vado a scuola'. Nei mesi successivi nessuno ha controllato che la ragazzina andasse realmente a scuola.

In una dichiarazione alla Cbs, la Mars ha detto di condannare il lavoro minorile, ha sottolineato che avvierà un'indagine e prenderà provvedimenti una volta raccolte le informazioni necessarie.



