Biden, determinati a garantire rilascio di tutti ostaggi

"Oggi altre 16 persone sono state restituite alle loro famiglie dopo essere state tenute in ostaggio da Hamas per più di 50 giorni. Tra loro c'è Liat Beinin che presto si riunirà ai suoi tre figli e a suo padre". Lo ha scritto Joe Biden in una nota assicurando che il suo governo "resta determinatio a garantire il rilascio di ogni persona presa in ostaggio da Hamas durante il suo brutale attacco contro Israele il 7 ottobre, compreso il marito di Liat, Aviv".

"L'accordo per sospendere i combattimenti a Gaza - per cui gli Usa hanno lavorato intensamente - ha prodotto risultati significativi", ha aggiunto il presidente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA