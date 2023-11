Aereo Usa con 8 militari si schianta a largo del Giappone

Un velivolo militare americano Osprey con a bordo otto persone si è schiantato al largo della costa del Giappone, fa sapere la guardia costiera nipponica.

L'episodio è avvenuto alle 14.47 locali (le 06.47 italiane) al largo dell'isola di Yakushima, a sud dell'arcipelago principale del Giappone. L'Osprey è un convertiplano, un aereo da trasporto leggero che ha due rotori sulle ali per il decollo verticale che poi si mettono in posizione orientale come eliche per il volo.



