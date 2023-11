Usa 2024: Trump cerca voti in Sud Carolina, in casa della Haley

Donald Trump e' sbarcato in South Carolina per sottrarre voti in casa a quella che e' ritenuta ora la sua rivale piu' temibile per la Casa Bianca: Nikky Haley, due volte governatrice del Palmetto State, che rappresenta la quarta tappa delle primarie repubblicane e dove l'ex ambasciatrice all'Onu spera di ridurre le distanze dal tycoon dopo i test in Iowa, New Hampshire e Nevada.

L'ex presidente ha colto l'occasione sabato andando allo stadio Williams-Brice di Columbia per assistere alla sfida di football universitario tra i team rivali di South Carolina Gamecocks e Clemson Tigers per l'annuale Palmetto Bowl, il più grande evento sportivo dell'anno dello stato. Haley, ex studentessa e amministratrice fiduciaria di Clemson, non si e' invece fatta vedere.

Il tycoon, appassionato di football, e' stato accolto dai fan al canto di ""We want Trump! We want Trump!". The Donald ha ostentato anche il consenso tra l'establishment repubblicano locale: era ospite del governatore Henry McMaster, il successore di Haley, e con lui c'era pure il senatore del South Carolina Lindsey Graham. Entrambi avevano buoni rapporti con la Haley ma ora sostengono Trump. Poco prima del calcio d'inizio, inoltre, il tycoon ha annunciato di aver ricevuto l'endorsement da "più deputati del South Carolina di tutti i candidati avversari messi insieme", compreso il fresco sostegno di sei legislatori statali che si erano schierati precedentemente col senatore Tim Scott prima che si ritirasse.

Nel 2016 Trump vinse il Palmetto State col 32,51% alle primarie e col 54,94% alle presidenziali. Secondo la media di RealClearPolitics, nei sondaggi per le primarie nel South Carolina l'ex presidente e' in testa con il 49,3%, seguito dalla Haley col 18,8%.



