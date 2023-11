L'attore premio Oscar Jamie Foxx è accusato di aver molestato sessualmente una donna nel 2015.

Secondo quanto riporta il New York Post, Foxx avrebbe incontrato donna in un ristorante di New York e l'avrebbe toccata in modo inappropriato. Le guardie del corpo dell'attore avrebbero fatto finta di niente. L'assalto sarebbe terminato con l'arrivo di un'amica della donna.



