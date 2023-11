Il sindaco di New York nega le molestie, 'non è vero'

"Non è vero, non è mai accaduto".

Lo afferma il sindaco di New York, Eric Adams, smentendo le accuse di molestie sessuali avanzate nei suoi confronti, dalla tradizionale parata di Macy's per il Giorno del Ringraziamento.

Adams "non conosce questa persona. E se l'ha incontrata non si ricorda. In ogni caso non farebbe mai male a nessuno", hanno precisato dal consiglio comunale "negando vigorosamente" le accuse.

Nella causa depositata, la donna, di cui non è stato pubblicato il nome, ha detto di essere stata attaccata sessualmente da Adams a New York nel 1993 "quando tutti e due lavoravano" per la città. Il sindaco allora era al Dipartimento di polizia. Chiedendo 5 milioni di dollari più la copertura della spese legali, la donna ha accusato Adams anche di "ritorsione e di averle inflitto volontariamente stress emotivo".

