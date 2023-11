Onu, garantire i diritti dei bambini non è opzione ma un obbligo

"Dare priorità al benessere dei bambini, garantire i loro diritti e salvaguardare il loro futuro non è un'opzione: è un obbligo". Lo dichiara l'Alto Commissario Onu per i diritti umani Volker Turk in occasione della Giornata internazionale dell'infanzia.

"I bambini - aggiunge - non possono continuare a pagare il prezzo insopportabile della guerra". "Non c'è spazio per la confusione nel diritto internazionale. Tutti i leader sono tenuti a proteggere i bambini" conclude Turk.



