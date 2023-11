Biden, 'ho il cuore spezzato per i bambini uccisi a Gaza'

"I palestinesi meritano un loro Stato e un futuro senza Hamas. Ho il cuore spezzato dalle immagini che arrivano da Gaza sulla morte di migliaia di civili, inclusi bambini". Lo afferma il presidente americano Joe Biden in un editoriale sul Washington Post.

"Gaza non deve mai più essere usata come piattaforma per il terrorismo. Non ci deve essere alcuno spostamento forzato dei palestinesi da Gaza, nessuna rioccupazione, nessun assedio o blocco e nessuna riduzione del territorio. Quando questa guerra sarà finita, le voci e le aspirazioni dei palestinesi devono essere al centro della governance post-crisi a Gaza", aggiunge il presidente americano.





