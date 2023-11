Telefonata Blinken-Shoukry, aumentare l'assistenza a Gaza

Il Segretario di Stato Antony J.

Blinken ha parlato telefonicamente con il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry della situazione a Gaza e degli sforzi congiunti per aumentare l'assistenza umanitaria per i palestinesi che ne hanno urgente bisogno. Lo rende noto il Dipartimento di Stato Usa.

Il Segretario ha ringraziato l'Egitto per la sua leadership nel facilitare l'uscita sicura di americani e altri cittadini stranieri da Gaza e nel portare avanti gli sforzi per liberare gli ostaggi. E ha riaffermato l'importanza di passi concreti per ridurre al minimo i danni ai civili palestinesi in tutta Gaza e il rifiuto da parte degli Stati Uniti dello sfollamento forzato dei palestinesi, ribadendo l'impegno degli Stati Uniti a lavorare di concerto con l'Egitto e altri partner regionali verso la formazione di uno Stato palestinese.

Il ministro Shoukry - fa sapere il ministero degli Esteri del Cairo - ha sottolineato la necessità di attuare la risoluzione del Consiglio di Sicurezza del 15 novembre, in particolare l'applicazione delle tregue e dei corridoi umanitari e la priorità legata all'arrivo degli aiuti necessari nella Striscia di Gaza, precisando che l'obiettivo principale è quello di raggiungere un cessate il fuoco globale.

Shoukry - aggiunge il ministero - ha inoltre denunciato le violazioni israeliane e le pratiche di punizione collettiva dei palestinesi nella Striscia di Gaza, sottolineando il ruolo degli Stati Uniti e di influenti soggetti internazionali per mettere fine a tali violazioni, garantendo la necessaria protezione dei civili e assicurando un sufficiente accesso agli aiuti a Gaza, sottolineando anche il rifiuto categorico da parte dell'Egitto delle politiche di sfollamento forzato dei palestinesi all'interno e all'esterno della Striscia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA