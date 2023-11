Arnold Schwarzenegger, serve nuova razza di leader a Casa Bianca

"Abbiamo bisogno di sangue nuovo.

Abbiamo bisogno di una nuova razza di leader". Arnold Schwarzenegger, l'ex governatore della California, condivide le preoccupazioni della maggioranza degli americani sulle elezioni del 2024 e su una possibile nuova sfida fra Joe Biden e Donald Trump. Schwarzenegger quindi osserva le difficoltà di affermarsi per qualsiasi volto nuovo, per il quale non c'è una chiara apertura in nessuno dei due partiti. "Quando c'è una conferenza stampa di Biden, tutti i media la coprono. Quando Trump fa qualcosa, anche starnutire, tutti lo coprono. I titoli sui media sono tutti o per Biden o per Trump e non c'è posto per altri", ha messo in evidenza in un'intervista a Politico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA