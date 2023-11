Ferrari del 1962 venduta all'asta a 51,7 milioni di dollari

Una Ferrari Gto 250 del 1962 è stata venduta all'asta da Sotheby's a New York 51,7 milioni di dollari. Ne dà notizia la casa d'aste precisando che si tratta della seconda vettura più cara di sempre.

La più costosa in assoluto è stata una Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut coupé del 1955 venduta in un'asta sempre gestita da RM Sotheby's (la branca della casa d'aste che si occupa d'auto d'epoca) nel 2022 in Germania: 135 milioni di euro il prezzo pagato da un acquirente privato



