Columbia sospende due gruppi che hanno protestato per Gaza

La Columbia University di New York ha sospeso due organizzazioni studentesche che avevano organizzato nelle scorse settimane proteste per un cessate il fuoco in Medio Oriente. Lo riportano i media americani.

Si tratta di Students for Justice in Palestine e Jewish Voice for Peace. I due gruppi, si legge in una nota del prestigioso istituto, "hanno ripetutamente violato le politiche dell'Università relative allo svolgimento di eventi nel campus, organizzando un evento non autorizzato giovedì pomeriggio che si è svolto nonostante gli avvertimenti e che ha espresso retorica minacciosa e intimidazioni".



