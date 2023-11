Blinken, ancora molto da fare per proteggere civili a Gaza

- NEW DELHI, 10 NOV - "Resta ancora molto da fare" per proteggere i civili palestinesi: lo ha detto il segretario di Stato americano, Antony Blinken, che si trova oggi a New Delhi.

"Penso che siano stati fatti progressi", ha detto Blinken riferendosi alle pause umanitarie di quattro ore a nord di Gaza concordate con Israele. "Ma sono stato anche molto chiaro che c'é ancora molto da fare in termini di protezione dei civili e fornitura di aiuti umanitari", ha aggiunto il segretario di Stato americano.



