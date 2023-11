Usa, 'trovato terreno comune' con la Cina sul clima

- WASHINGTON, 09 NOV - L'inviato americano per il clima John Kerry ha dichiarato oggi di aver trovato un "terreno comune" con la Cina in vista della prossima conferenza delle Nazioni Unite sul clima (Cop28) prevista per novembre e dicembre a Dubai.

"Abbiamo avuto discussioni approfondite e costruttive con la Repubblica popolare cinese per cinque giorni e abbiamo trovato un terreno comune su diverse questioni che si riveleranno utili in queste settimane critiche che precedono la Cop28", ha affermato Kerry in una nota.

I colloqui sul cambiamento climatico tra Cina e Stati Uniti, guidati dai rispettivi inviati speciali Xie Zhenhua e John Kerry, si sono conclusi ieri a Sunnylands, in California, con "risultati positivi". Secondo una dichiarazione rilasciata oggi dal ministero cinese dell'Ecologia e dell'Ambiente, le due parti "si sono impegnate in uno scambio di opinioni globale e approfondito e hanno ottenuto risultati positivi nello sviluppo della cooperazione e dell'azione bilaterale contro il cambiamento climatico".



