La Quinta Strada pedonalizzata la domenica a dicembre per Natale

Per il secondo anno consecutivo parte della Quinta Strada a New York sarà pedonalizzata durante il periodo natalizio nelle tre domeniche precedenti il 25 dicembre: il 3, 10 e 17. Sono undici gli isolati che saranno chiusi al traffico automobilistico, dalla 48/a alla 59/a strada.

L'iniziativa fa parte del programma 'Open Streets' e lo scorso anno ha generato tre milioni di dollari di spesa in più nelle attività commerciali lungo il tratto pedonalizzato. Quest'anno sono stati aggiunti due isolati rispetto al 2022.

"Open Streets (Strade aperte, ndr) è una cosa buona per le persone e per il commercio - ha detto il sindaco di New York Eric Adams - e non vediamo l'ora di riportare il programma nell'iconica Quinta Strada durante il periodo festivo espandendolo e migliorandolo".

Come è tradizione, la stagione delle feste nella Grande Mela sarà ufficializzata con la cerimonia di accensione dell'albero di Natale al Rockfeller Center. Quest'anno è prevista il 29 novembre.



