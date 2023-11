++ Usa, 'trovato terreno comune' con la Cina sul clima ++

(V. 'Cina, con gli Usa raggiunti risultati...' delle 6:55) (ANSA-AFP) - WASHINGTON, 09 NOV - L'inviato americano per il clima John Kerry ha dichiarato oggi di aver trovato un "terreno comune" con la Cina in vista della prossima conferenza delle Nazioni Unite sul clima (Cop28) prevista per novembre e dicembre a Dubai.

"Abbiamo avuto discussioni approfondite e costruttive con la Repubblica popolare cinese per cinque giorni e abbiamo trovato un terreno comune su diverse questioni che si riveleranno utili in queste settimane critiche che precedono la Cop28", ha affermato Kerry in una nota. (ANSA-AFP).



