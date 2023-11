Starbucks, dal '24 aumento salari di almeno il 3% per dipendenti

Buste paga più pesanti per i dipendenti di Starbucks. Secondo quanto riferiscono i media americani citando lo stesso gigante del caffè, a partire dal 2024 ci sarà un aumento di salario di almeno il 3%. Per coloro che sono in azienda da almeno due anni è previsto invece un 4% in più, mentre per chi ha superato i cinque anni, l'aumento sarà del 5%.

Attualmente i dipendenti negli Stati Uniti percepiscono un salario minimo che va dai 15 ai 24 dollari all'ora, con l'aggiunta di benefit si arriva anche a 27 dollari. Starbucks intende inoltre aumentare la sua presenza a livello globale con l'apertura di nuovi punti vendita grazie alla forte domanda per i prodotti a base di caffè soprattutto tra i giovani. Entro il 2023 si passerà da 38 mila a 55 mila negozi nel mondo. Ad oggi in Usa ci sono invece 17 mila punti vendita.



