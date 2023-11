Padre del killer del 4 luglio si dichiara colpevole reati minori

Robert Crimo Jr., il padre dell'uomo accusato di aver ucciso sette persone e averne ferite decine alla parata del 4 luglio 2022 di Highland Park, in Illinois, si è dichiarato colpevole di sette capi di imputazione per condotta sconsiderata su reati minori (riguardo l'acquisto di armi da parte del figlio). Come riporta la Cnn, si tratta di parte di un accordo con i pubblici ministeri in relazione al processo che sarebbe dovuto iniziare oggi.

Come parte dell'accordo, l'uomo sarà in libertà vigilata per due anni, sconterà 60 giorni di carcere e completerà 100 ore di servizio alla comunità. Si prevede che si presenterà in prigione per iniziare a scontare la pena il 15 novembre. Gli inquirenti hanno affermato che Crimo Jr. ha tenuto una condotta "penalmente sconsiderata" quando ha firmato la domanda di suo figlio per una carta di identificazione per i proprietari di armi da fuoco dell'Illinois quasi tre anni prima del massacro di Highland Park. La carta è necessaria per l'acquisto di armi in Illinois e le persone sotto i 21 anni hanno bisogno di un tutore per firmare la domanda.



