Giudice Ny estende a legali Trump divieto a tutela del suo staff

Il giudice del processo per frode alla Trump Organization ha allargato agli avvocati di Donald Trump il divieto di parlare in merito alle "comunicazioni riservate" tra lui e il suo staff. Il giudice Arthur Engoron ha già multato Trump per 15.000 dollari per aver attaccato il suo collaboratore giudiziario sui social media e ha minacciato di incarcerare l'ex presidente se gli attacchi continueranno. Oggi Engoron ha rivelato che i suoi uffici sono stati bombardati di minacce dall'inizio del processo e ha avvertito che non permettera' che gli attacchi contro il suo staff continuino. ;



Riproduzione riservata © Copyright ANSA