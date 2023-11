'Nomi razzisti', società ornitologica Usa ribattezza 80 specie

Diverse specie ornitologiche negli Stati Uniti e Canada avranno dei nomi nuovi in base al loro habitat e ai tratti caratteristici e non più quelli di personaggi storici. Lo ha reso noto l'American Ornithological Society, sottolineando che la decisione è stata presa a causa del passato razzista legato ad alcune di quelle figure. In totale saranno rinominati dai 70 agli 80 uccelli con lo scopo di creare un ambiente più inclusivo per gli appassionati di 'bird watching'.

Secondo Judith Scarl, ceo della società, la maggior parte dei nomi risale al 19esimo secolo, periodo in cui erano predominanti razzismo e misoginia, non più tollerabili al giorno d'oggi. Tra le specie che saranno rinominate ci sono l'uccello canoro Wilson e il frullino Wilson, entrambi ribattezzati secondo il naturalista Alexander Wilson, considerato il padre dell'ornitologia americana. Cambierà il nome anche il Bachman, dal prete schiavista John Bachman, e l'Hodgson, dal nome del colonialista Brian Houghton Hodgson.



