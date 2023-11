Usa 2024: esperti, DeSantis usa rialzo per sembrare piu' alto

L'altezza di Ron DeSantis, governatore della Florida e aspirante candidato repubblicano alla presidenza, diventa oggetto di speculazioni. Secondo quanto riferiscono i media americani, durante le diverse tappe della sua campagna elettorale, tra cui dvarie apparizioni televisive, attenti osservatori non hanno potuto fare a meno di notare che gli stivali da cowboy che di solito indossa hanno qualcosa di strano, come se ci fosse un eccesso di materiale. La conclusione è stata pressoché unanime: DeSantis indossa dei rialzi per sembrare più alto.

Secondo il fabbricante di stivali di Houston in Texas, Zephan Parker, non ci sono dubbi: il governatore indossa dei rialzi e l'effetto è l'equivalente di un tacco 12. Grazie allo stratagemma, il governatore sarebbe alto abbastanza da essere al di sopra del minimo ufficioso per i moderni presidenti. L'ultimo inquilino della Casa Bianca alto meno di 1,82 cm è stato Jimmy Carter.

Messo alle strette, DeSantis ha negato. In un podcast ha detto di essere alto 1,80 cm e che i suoi stivali sono dei comuni Lucchese (una marca popolare).



