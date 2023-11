Sparatoria davanti a ristorante italiano a Ny, ferito 16enne

Un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito ad una spalla dopo essere stato raggiunto da un proiettile in una sparatoria avvenuta a New York davanti ad un ristorante italiano, 'Sardi', a due passi da Times Square.

Secondo quanto scrivono i media americani citando la polizia, due gruppi di ragazzini stavano litigando quando uno di loro ha tirato fuori una pistola e ha fatto fuoco. Il 16enne colpito è stato trasportato in ospedale e non è in pericolo di vita..

Cinque persone sono state fermate ed interrogate. Quattro sono state rilasciate subito dopo ad eccezione di una perché maggiorenne. Contro di lui saranno formalizzate delle accuse.





