Quasi 120 mila studenti a Ny sono senzatetto, un record

La città di New York non è solo alle prese con la crisi dei migranti ma anche con quella degli studenti di scuole pubbliche senza un tetto sotto il quale dormire. Secondo il New York Times, lo scorso anno scolastico quasi 120 mila ragazzi non avevano un'abitazione stabile da poter chiamare casa. Si tratta di una cifra record. All'aumento del numero ha contribuito anche l'arrivo in città di decine di migliaia di migranti in età scolare. La scorsa estate circa 30 mila sono stati iscritti alla scuola pubblica.

Il quotidiano newyorkese evidenzia anche che attualmente a New York uno studente su nove è senza una casa. Alcune zone sono più colpite di altre, ad esempio un quartiere del Bronx può vantare il triste primato di avere il 22% degli studenti che sono 'homeless'. Il record precedente di studenti senzatetto risale all'anno scolastico 2017-18 quando fu sfiorata quota 115 mila.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA