La Russia "non ha condannato le violenze nell'aeroporto in Daghestan né l'antisemitismo". Lo ha detto il portavoce del Consiglio di sicurezza della Casa Bianca, John Kirby, in un briefing con la stampa. "Non abbiamo sentito assolutamente nulla da Putin, non una parola su quell'attacco", ha sottolineato. "E questo silenzio vale più di mille parole".





