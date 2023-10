Trump, 'Pence dovrebbe appoggiarmi' e attacca giudice per Ivanka

Mike Pence "dovrebbe appoggiarmi ma i politici sono sleali". Lo ha detto Donald Trump commentando la decisione del suo ex vicepresidente di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca. Nel corso di un evento, Trump si è scagliato anche contro il giudice di New York che ha ordinato alla figlia Ivanka di testimoniare al processo contro il padre, accusato di aver gonfiato il valore degli asset della sua società. Il giudice è "pazzo" e "fuori controllo", ha detto Trump riferendosi al giudice Arthur Engoron. "Credo veramente che sia pazzo, come minimo è pazzo di odio per me", ha detto. Ivanka Trump è stata esonerata mesi fa dal processo che vede protagonisti il padre e i fratelli Eric e Donald Trump Jr.





