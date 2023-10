Usa, raid anti-Iran in Siria colpito depositi di munizioni

Gli attacchi anti-Iran degli Stati Uniti in Siria hanno colpito depositi di munizioni. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza americana, John Kirby, sottolineando che l'amministrazione si aspetta che i raid abbiano un "impatto significativo" sui gruppi di militanti sostenuti da Teheran.

"Lo scopo di questi attacchi era quello di avere un impatto significativo sulle future operazioni delle Guardie rivoluzionarie e dei gruppi di miliziani sostenuti dall'Iran", ha detto Kirby. "Hanno colpito le strutture di stoccaggio e i depositi di munizioni che sappiamo verranno utilizzati per sostenere il lavoro di questi gruppi di miliziani, in particolare in Siria", ha aggiunto il funzionario.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA