Usa a Onu, obiettivi di Hamas disgustosi, civili come scudi

"Gli obiettivi di Hamas sono risoluti e disgustosi. Non c'è giustificazione per il terrorismo, dobbiamo condannare gli atti terroristici di Hamas".

Lo ha detto l'ambasciatrice americana all'Onu Linda Thomas-Greenfield alla sessione speciale di emergenza dell'Assemblea Generale su Gaza, sottolineando che "Hamas non si è mai preoccupato della sicurezza o del benessere della gente che dice di rappresentare, per loro i civili palestinesi sono scudi umani". Quindi ha ricordato che gli Usa sono i principali donatori ai palestinesi, con più di un miliardo all'Unrwa dal 2021.



