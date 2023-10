Sindaco offre biglietto aereo ai migranti per lasciare New York

L'amministrazione Eric Adams tenta un nuovo approccio alla crisi dei migranti, un biglietto aereo di sola andata per qualsiasi destinazione al di fuori della città di New York.

I centri di accoglienza sono allo stremo e quindi non più in grado di accogliere persone. Di fronte all'impossibilità di aprirne altri e anche per tagliare i costi, il sindaco ha pensato che spedire i migranti verso una destinazione a loro scelta può rivelarsi più economico per le casse cittadine.

Adams ha anche avvertito le persone in cerca di sistemazione nei centri di accoglienza di prepararsi al rischio di dormire all'addiaccio nei mesi invernali. "Quando non c'è più posto, significa che non c'è più posto - ha detto Adams -. Ogni anno i miei parenti si fanno vivi per il giorno del Ringraziamento e tutti vogliono dormire a casa mia. Non c'è posto. Questo è il livello a cui siamo arrivati".

Dalla fine dell'anno scorso, circa 130 mila migranti sono arrivati nella città di New York. Attualmente Ia permanenza nei centri di accoglienza per i nuovi arrivi è di massimo un mese.





