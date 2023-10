Politecnico di Milano,a Ny primo World of Excellence dei Fellows

E' stato presentato a New York il primo 'World of Excellence dei Fellows del Politecnico di Milano', il primo evento ufficiale dopo la fondazione dell'Associazione Alumni del prestigioso istituto milanese nella Grande Mela nel 2021.

L'iniziativa, al quale ha partecipo anche il Console Generale d'Italia Fabrizio Di Michele, si è svolta nell'ambito delle celebrazioni dell'Italian Heritage Month, e ha lo scopo di espandere l'impronta dall'associazione in nord America come una non profit dedicata a guidare i giovani nei settori dell'innovazione sostenibile, tecnologie emergenti, human centric design.

"Il nostro scopo - ha detto all'ANSA Annalisa Conti, vice presidente di FPM US (Fellows of Politecnico di Milano) - è sostenere gli italiani in Usa oppure gli americani che vogliono studiare in Italia. Tra i nostri progetti c'è ad esempio 'Girls@Polimi', una borsa di studi mirata a favorire la presenza delle donne nelle discipline STEM (materie scientifiche, ndr)".

L'evento inaugurale si è svolto alla 'House of Sound', una townhouse a Chelsea convertita in ecosistema esperenziale su cinque piani dalla McIntosh. Alla serata ha partecipato anche Rai Radio 2 che ha tramesso in diretta la popolare trasmissione 'CaterpillarAM' dalla House of Sound.



