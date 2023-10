"Le persone che hanno perso la vita sono 18 e i feriti 13". Lo afferma la governatrice del Maine, Janet Mills, nella conferenza stampa di aggiornamento sulla sparatoria di Lewiston e sulla caccia all'uomo in corso da ore, ancora senza risultati.

"Se vedete Robert Card, la persona di interesse ricercata, non vi avvicinate per alcun motivo", ha aggiunto la governatrice.





