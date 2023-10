Biden al Congresso, approvare divieto armi d'assalto

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden chiede ai repubblicani in Congresso di approvare il divieto per le armi d'assalto, come quella usata dal killer del Maine. Il presidente americano parla di una sparatoria "tragica e senza senso" e constata come i progressi nel regolare il porto di armi "non sono semplicemente abbastanza".

"Alla luce dell'ennesima tragedia, chiedo ai repubblicani in Congresso di adempiere al loro dovere di tutelare gli americani.

Lavorate con noi per approvare un divieto delle armi d'assalto, per attuare controlli sui precedenti e per mettere fine all'immunità per i produttori di armi. Questo è il minimo che dobbiamo agli americani costretti a sopportare le ferite - fisiche e mentali - di questo ultimo attacco", afferma Biden.





