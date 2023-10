Gli Stati Uniti hanno ordinato al personale non essenziale di lasciare l'ambasciata di Baghdad.

La direttiva del dipartimento di Stato americano, che riguarda anche il consolato Usa a Erbil, è stata annunciata oggi ma emanata venerdì "a causa delle crescenti minacce alla sicurezza contro il personale e gli interessi statunitensi". Il dipartimento ha chiesto a tutti gli americani di non recarsi in Iraq, aggiornando il livello di allerta a 4, il più alto.





