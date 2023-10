Biden, gli Usa impegnati a proteggere i civili a Gaza

"Gli Stati Uniti restano impegnati a garantire che i civili a Gaza continuino ad avere accesso a cibo, acqua, cure mediche e altra assistenza, senza deviazioni da parte di Hamas". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden dopo l'ingresso del primo convoglio di aiuti.

"Continueremo a lavorare con tutte le parti per mantenere operativo il valico di Rafah per consentire il movimento degli aiuti che sono indispensabili per il benessere della popolazione di Gaza, e per proteggere i civili, in linea con gli obblighi previsti dal diritto umanitario internazionale", ha sottolineato il presidente americano.



