Biden, due ostaggi rilasciati, lavoriamo per gli altri

"Oggi abbiamo assicurato il rilascio di due americani presi in ostaggio da Hamas", che saranno ora presto con le loro famiglie. Lo afferma Joe Biden sottolineando che fin dai primi momento dell'attacco l'amministrazione lavora senza sosta per liberare i cittadini americani in ostaggio di Hamas. "Ringrazio il governo del Qatar e quello di Israele per la loro partnership in questo lavoro", aggiunge Biden precisando che gli sforzi dell'amministrazione andranno avanti per assicurare il rilascio degli altri ostaggi.





